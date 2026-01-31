Cubaquarto invio aiuti Usa per uragano

Alle sette e trenta di stamattina, l’aeroporto di L’Avana ha ricevuto un nuovo carico di aiuti dagli Stati Uniti. Si tratta del quarto invio di materiali destinati alle famiglie colpite dall’uragano Melissa. Le autorità cubane hanno accolto con soddisfazione le consegne, che arrivano in un momento di grande bisogno. La situazione sul territorio resta difficile e l’assistenza internazionale continua a essere fondamentale.

7.30 L'aeroporto di Cuba a L'Avana ha ricevuto un quarto carico di aiuti umanitari proveniente dagli Usa per le famiglie colpite dall'uragano Melissa. Il volo trasportava 588 kit alimentari e 585 kit per l'igiene personale. La spedizione è stata accompagnata da rappresentanti Chiesa cattolica Usa coordinata da Caritas Cuba,che si occuperà della distribuzione attraverso una rete di volontari e parrocchie. Si darà priorità ai fragili, madri sole con figli, anziani,persone disabili.L'uragano lo scorso anno provocò gravissimi danni.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Cuba Uragano Melissa Uragano Melissa, a Cuba ancora migliaia di sfollati Cuba, in migliaia senza elettricità dopo il passaggio dell’uragano Melissa Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cuba Uragano Melissa Argomenti discussi: Cuba, quarto invio di aiuti Usa per le vittime dell'uragano Melissa; Cuba, quarto invio di aiuti Usa per le vittime dell'uragano Melissa; Cuba, quarto invio di aiuti Usa per le vittime dell'uragano Melissa; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: CUBA, QUARTO INVIO DI AIUTI USA PER LE VITTIME DELL’URAGANO MELISSA. Cuba, quarto invio di aiuti Usa per le vittime dell'uragano Melissa(ANSA) - HOLGUIN, 30 GEN - L'aeroporto internazionale Frank País García di Holguín ha ricevuto un quarto carico di aiuti umanitari proveniente dagli Stati Uniti, destinato alle famiglie colpite dall'u ... lagazzettadelmezzogiorno.it Uragano Melissa, 120mila persone evacuate a Cuba. Usa mandano 3 mln di dollari in aiutiL’ uragano Melissa ha devastato intere zone della Giamaica e provocato inondazioni ad Haiti e Cuba provocando finora 60 morti nel suo passaggio attraverso i Caraibi. Reso più distruttivo dai ... tg24.sky.it RICORDI DI SCENA 2008 a L’Havana, invitata dall’Ambasciata d’Italia a Cuba a partecipare alla Settimana della Lingua Italiana. In quella occasione mi esibii in un recital/concert in cui interpretai poesie di d’Annunzio (anche in Spagnolo) e brani di musica cl - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.