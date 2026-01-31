Cuba Luz Escobar | Ho speranza perché peggio di così non può andare

Da lapresse.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luz Escobar, giornalista indipendente a Cuba, afferma di avere ancora speranza. Dal 2014, lavora per il media digitale 14ymedio, fondato da Yoani Sanchez. Nonostante le difficoltà, continua a credere che le cose possano migliorare. “Peggio di così non può andare”, dice, e affronta ogni giorno con questa convinzione.

Nel 2014 Luz Escobar ha iniziato a lavorare a Cuba come giornalista indipendente per il media digitale 14ymedio, fondato dalla blogger e reporter Yoani Sanchez. Da quel momento le autorità de L’Avana l’hanno presa di mira fino a quando le minacce rivolte alle sue figlie di 15 e 12 anni l’hanno convinta a lasciare l’isola, da cui non se ne sarebbe voluta andare. L’occasione è stata l’assegnazione in Spagna nel 2022 del Premio internazionale di giornalismo di El Mundo. Da allora vive in esilio a Madrid da dove segue con preoccupazione le notizie che arrivano dal suo Paese. “ La situazione peggiorerà “, dice in un’intervista a LaPresse, ma paradossalmente proprio questo “sta generando speranza perché le persone pensano: peggio di così non potrà andare, qualcosa dovrà accadere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

cuba luz escobar ho speranza perch233 peggio di cos236 non pu242 andare

© Lapresse.it - Cuba, Luz Escobar: “Ho speranza perché peggio di così non può andare”

Approfondimenti su Cuba Luz Escobar

“Perché ho denunciato Alfonso Signorini dopo 4 anni? Quando sei coinvolto in dinamiche di vergogna e paura ti colpevolizzi, temi di non essere creduto. Ho fatto terapia, ho provato ad andare avanti”: così Antonio Medugno in un video

Antonio Medugno ha deciso di condividere pubblicamente le ragioni che lo hanno portato a denunciare Alfonso Signorini dopo quattro anni.

“È finita così”. Meghan Markle, la notizia improvvisa: non poteva andare peggio

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Meghan Markle possa trovarsi di fronte a una situazione difficile, anche se ufficialmente non sono ancora state confermate le circostanze.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.