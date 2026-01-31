Dopo la nomina di Kevin Warsh alla Fed, i prezzi di oro e argento sono crollati. I due metalli, solitamente considerati rifugi sicuri, hanno registrato forti ribassi, segnalando un possibile allarme sui mercati. La decisione di Trump ha scosso gli investitori, che ora temono cambiamenti nelle politiche monetarie.

La nomina di Kevin Warsh come nuovo governatore della Fed ha avuto immediate ripercussioni sul mercato di oro e argento. La scelta di Trump ha fornito garanzie sull’indipendenza della Fed dalla politica e così, dopo i fortissimi rialzi delle scorse settimane, chi aveva scelto oro e argento come bene rifugio ha indirizzato gli investimenti su altri asset. Mercato di oro e argento: crollo dopo la nomina di Warsh alla Fed Prese di beneficio per i prezzi di oro e argento: cosa succede Chi è Kevin Warsh, nuovo governatore della Federal Reserve Mercato di oro e argento: crollo dopo la nomina di Warsh alla Fed Nella seduta di ieri a Wall Street l’oro ha chiuso in calo dell’11,4% a quota 4. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crollo del mercato di oro e argento dopo la nomina di Kevin Warsh alla Fed, perché la caduta è un allarme

Approfondimenti su Kevin Warsh Fed

Donald Trump ha annunciato ufficialmente la nomina di Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve.

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Kevin Warsh Fed

Argomenti discussi: Borsa, il crollo di Microsoft trascina i mercati finanziari: cosa succede; Il crollo di Microsoft contagia le Borse Ue, a Milano (-0,14%) St va ko. Brusco stop dell’oro; C’è la crisi del debito federale statunitense dietro l’aggressività di Trump; Colli Aniene, crolla il soffitto in un box del mercato appena rigenerato con un milione di euro.

Crollo del mercato di oro e argento dopo la nomina di Kevin Warsh alla Fed, perché la caduta è un allarmeI prezzi di oro e argento sul mercato, beni rifugio per eccellenza, hanno subito pesanti ribassi dopo la nomina di Warsh alla Fed da parte di Trump ... virgilio.it

Immobiliare Italia in rosso: crollo di Aedes zavorra l’indice a Piazza AffariMentre la Fed congela i tassi d’interesse, il settore immobiliare italiano frena dell’1,06% trascinato dal tonfo di Aedes dopo l’annuncio del maxi aumento di capitale. quifinanza.it

La metamorfosi di un ex falco. Per chi vuole provare a capire l’evoluzione della politica monetaria della FED con Kevin Warsh, consiglio di ascoltare questa surreale intervista. x.com

WS in calo, settimana mista, mese in rialzo;FED: Trump sceglie Kevin Warsh per la presidenza; dollaro: seduta migliore da luglio; oro precipita sotto i 5 mila dollari; argento: tonfo del 30% - facebook.com facebook