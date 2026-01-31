Crolla parte del tetto al pronto soccorso del Cervello di Palermo ferita un’operatrice

Questa mattina una parte del tetto del pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo è crollata, provocando il ferimento di un’operatrice. La rottura di una tubazione ha causato infiltrazioni d’acqua che hanno indebolito la struttura, portando al cedimento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre i servizi di emergenza hanno soccorso la donna rimasta coinvolta. Nessun altro è rimasto ferito. La direzione dell’ospedale sta valutando i danni e le eventual

A causa di infiltrazioni d'acqua provocate della rottura della tubazione è crollata una parte del tetto del pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo. Nel crollo è rimasta ferita un'operatrice socio-sanitaria, colpita al naso: ha riportato una frattura. A scopo precauzionale tutte le persone presenti nel pronto soccorso sono state subito trasferite in altri reparti della stessa struttura ospedaliera. Sono 35 i pazienti in attesa, di cui due in codice arancione, due in azzurro, due in verde con un indice di sovraffollamento pari al 175 per cento. La ricostruzione dell'azienda ospedaliera e l'intervento di manutenzione La direzione strategica dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, precisa che stamattina alle 6.

