Crolla il piazzale all' ingresso di Siculiana | chiuso il bivio della statale

Questa mattina, un pezzo di piazzale all’ingresso di Siculiana si è improvvisamente squassato. Il cedimento ha causato il blocco totale del bivio sulla statale, costringendo il Comune a chiudere l’ingresso al centro abitato per chi arriva da Agrigento. Nessuno si è fatto male, ma i residenti si sono trovati isolati e senza strada di accesso. I tecnici sono già sul posto per valutare i danni e capire quando si potrà riaprire la viabilità.

A causa del cedimento di una porzione dello spiazzale di ingresso di via Europa, il Comune di Siculiana ha disposto la chiusura immediata dell’accesso al centro abitato per chi proviene da Agrigento. Lo ha comunicato il sindaco Peppe Zambito in una nota pubblicata sui propri canali ufficiali.Sul.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Siculiana Piazzale Ciclone Harry e maltempo, esonda il fiume Laverde: a Bianco chiuso un tratto della Statale 106 A causa del maltempo provocato dal ciclone Harry, il fiume Laverde è esondato e un tratto della Statale 106 a Bianco è stato chiuso. Chiuso un tratto della Statale "Terra di Lavoro" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Siculiana Piazzale Argomenti discussi: Pioggia e vento mettono in ginocchio Roma: alberi caduti e auto distrutte. Un ferito all'Eur; Collassa un palo dell'illuminazione nel cuore del cantiere del Sir 3; Maltempo Calabria, crollo in un cimitero: bare finiscono nel burrone; Tragedia dei tre fratelli uccisi dal crollo del silos, definito un risarcimento milionario. TRAGEDIA SFIORATA A GAETA: CROLLA UNA PARTE DELLA PIAZZUOLA DI PARCHEGGIO IN VIA SALITA CAPPUCCINI – EX OSPEDALE DI LIEGRO PIETRE, TERRA E ASFALTO INVADONO VIA CRISTOFORO COLOMBO. STRADA BLOCCATA, NESSU - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.