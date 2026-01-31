Crolla edificio residenziale in seguito a forte detonazione soccorritori al lavoro tra le macerie

Questa mattina a Adelfia, in provincia di Bari, un edificio di due piani è crollato dopo una forte esplosione. Le fiamme si sono sprigionate subito, e i soccorritori sono già al lavoro tra le macerie per trovare eventuali sopravvissuti o feriti. La zona è stata evacuata, e le autorità stanno indagando sulle cause di questa detonazione improvvisa.

Un edificio residenziale a due piani è crollato parzialmente nella tarda mattinata di sabato 31 gennaio a Adelfia, in provincia di Bari, dopo una forte deflagrazione che ha provocato un incendio. L'esplosione, avvenuta in via Oberdan, nella zona centrale del paese, ha colpito una palazzina abitata da una coppia anziana, ora considerata dispersa. Sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e operatori del 118. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, con i team impegnati a esplorare le macerie in cerca di eventuali sopravvissuti. I residenti nelle vicinanze sono stati allontanati per garantire la sicurezza degli interventi e facilitare le operazioni di spegnimento.

