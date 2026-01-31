Crisi Woolrich | accordo tra azienda e lavoratori

La trattativa tra Woolrich Europe e i suoi lavoratori ha fatto un passo avanti. Le parti hanno raggiunto un accordo sui trasferimenti degli impiegati, portando un po’ di sollievo in una situazione che negli ultimi mesi aveva creato molte tensioni. Ora si attende di definire i dettagli per mettere fine a settimane di incertezze.

È stato compiuto un passo in avanti nelle trattative sui trasferimenti degli impiegati di Woolrich Europe. Si tratta di 139 lavoratori e lavoratrici in tutto, di cui 109 solamente a Bologna. L’azienda, in seguito ad un riassetto generale dovuto alla vendita del marchio al colosso BasicNet, aveva deciso di trasferire i dipendenti nella sede di Torino, chiudendo gli stabilimenti di Bologna e Milano. Dopo i tavoli attivati con la Regione e la Città metropolitana, da viale Aldo Moro è arrivata una notizia positiva: la firma di un accordo tra le parti. Ai dipendenti, l’azienda offrirà “un trasferimento fortemente incentivato a Torino, la possibilità di restare nelle sedi di Bologna o Milano fino a fine marzo 2027, oppure di uscire dall’azienda con incentivi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

