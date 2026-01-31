Crescita dei casi di influenza in Italia | analisi regionale e impatto della variante K su fasce d’età diverse

L’Italia si trova di fronte a un aumento dei casi di influenza, che sta crescendo di settimana in settimana. Le infezioni respiratorie si diffondono in molte regioni, e gli esperti prevedono che il picco arriverà proprio durante le festività natalizie. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione, mentre le persone si preparano ad affrontare un’ondata che potrebbe mettere sotto pressione ospedali e ambulanze.

Nel primo periodo del 2026, l'Italia registra un'onda crescente di infezioni respiratorie acute, con un picco di casi che si prevede raggiungerà il massimo proprio nei giorni intorno al Natale. I dati raccolti dalla rete di sorveglianza RespiVirNet, aggiornati alla quarta settimana di gennaio, mostrano che il numero complessivo di casi stimati nell'arco di una sola settimana ha superato i 621 mila, con un'incidenza pari a 11,3 casi ogni mille persone assistite. Sebbene si osservi una lieve diminuzione rispetto ai livelli massimi di dicembre e inizio gennaio, il tasso rimane significativamente più alto rispetto ai minimi storici delle precedenti stagioni, confermando un'epidemia ancora attiva e diffusa.

