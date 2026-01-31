Cresce la fragilità sociale Cinquemila persone in carico

La povertà in Italia si fa sentire sempre di più, anche nel Cesenate. Sono circa cinquemila le persone in carico ai servizi sociali, e il numero cresce di settimana in settimana. La crisi economica si traduce in più episodi di disagio e, purtroppo, anche di violenza. La situazione diventa difficile da gestire e mette sotto pressione le comunità locali.

