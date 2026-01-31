Cresce la fragilità sociale Cinquemila persone in carico
La povertà in Italia si fa sentire sempre di più, anche nel Cesenate. Sono circa cinquemila le persone in carico ai servizi sociali, e il numero cresce di settimana in settimana. La crisi economica si traduce in più episodi di disagio e, purtroppo, anche di violenza. La situazione diventa difficile da gestire e mette sotto pressione le comunità locali.
Aumenta la povertà in Italia (e nel Cesenate ) e di pari passo cresce il disagio sociale che non di rado sfocia in episodi di violenza. Nel rispondere a un’interpellanza della Lega sull’azione dei servizi sociali, l’assessora comunale Carmelina Labruzzo traccia un quadro generale preoccupato sul disagio sociale crescente determinato sovente da motivi economici con ricadute pesanti, come le gravi difficoltà di accesso ai servizi sociali e la rinuncia alle cure mediche. "In questo contesto di crescente fragilità – prosegue l’assessora Labruzzo – emergono forme di malessere sociale sempre più evidenti, che talvolta sfociano in comportamenti antisociali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
