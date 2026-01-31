Crans-Montana quelle 50 trecce da Bergamo per gli ustionati A donare anche la piccola Anaïs 6 anni

Venerdì pomeriggio, nel salone di bellezza Happy Sun a Carvico, si è vista una scena inaspettata. Anaïs, una bambina di 6 anni, ha deciso di tagliare una treccia dei suoi capelli per aiutare chi ha subito ustioni nell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera. Accompagnata dalla mamma, Anaïs ha scelto di donare i suoi capelli per farne parrucche da regalare ai feriti. Un gesto semplice, ma che ha commosso tutti.

Venerdì pomeriggio c'era anche la piccola Anaïs nel salone di bellezza Happy Sun di Carvico. Una splendida bimba di 6 anni che, accompagnata dalla mamma, ha deciso di donare una treccia dei suoi capelli per una buona causa: la realizzazione di parrucche per gli ustionati nell'incendio di Crans-Montana la notte di Capodanno in Svizzera, un mese esatto fa. Il bilancio ufficiale parla di 41 morti e 116 feriti, in gran parte giovanissimi. Carvico e Crans-Montana distano quasi 300 chilometri. Qui, le forbici di Eleonora, al lavoro come parrucchiera, non accorciano solo i capelli, ma anche un pizzico le distanze.

