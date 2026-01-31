Questa mattina a Crans-Montana si è svegliata la sopravvissuta all’incendio di ieri. Roze, ancora sotto shock, ha raccontato di aver visto Jessica Moretti piangere e non fare niente per spegnere le fiamme. Quando è arrivata all’ospedale di Liegi, il fuoco era ancora vivo nei ricordi di quella notte.

Quando Roze apre gli occhi nel reparto grandi ustionati dell’ospedale universitario di Liegi, il fuoco è ancora lì. Non nelle pareti, ma nella memoria. Diciotto anni, ustioni gravi, settimane di coma farmacologico dopo l’incendio che nella notte di Capodanno ha devastato il locale Le Constellation di Crans-Montana. Il racconto di Roze Per la prima volta, la giovane sopravvissuta rompe il silenzio e affida il suo racconto al quotidiano belga Het Laatste Nieuws, ricostruendo minuto per minuto una notte che definisce «puro caos» e che, dice, «non finirà mai davvero». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Crans-Montana, la sopravvissuta si sveglia e accusa Jessica Moretti: «Avrebbe potuto spegnere l'incendio. Piangeva ma non aiutava nessuno»

Approfondimenti su Crans Montana Laura

Una giovane di 18 anni, sopravvissuta all’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, rompe il silenzio e accusa Jessica Moretti.

Una giovane sopravvissuta al rogo di Crans-Montana si è risvegliata dal coma e subito ha puntato il dito contro Jessica Moretti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana Laura

Argomenti discussi: Crans-Montana, Eleonora mostra il volto ustionato sui social: Non smettete mai di onorare la vita; Eleonora Palmieri mostra sui social il volto ustionato dopo la notte di Crans-Montana: Grata a chi mi sta curando con umanità. Se sono qui è merito vostro; Tre settimane dopo il disastro: Una sopravvissuta all'inferno di Crans-Montana mostra le ustioni | blue News; Crans-Montana, una sopravvissuta accusa Jessica Moretti: Piangeva solo per il bar, non ci ha aiutati.

Crans-Montana, la sopravvissuta si sveglia e accusa Jessica Moretti: «Avrebbe potuto spegnere l'incendio. Piangeva ma non aiutava nessuno»Quando Roze apre gli occhi nel reparto grandi ustionati dell’ospedale universitario di Liegi, il fuoco è ancora lì. Non nelle pareti, ... msn.com

Sopravvissuta a Crans-Montana, in un video Eleonora mostra le ustioni sul viso: Onorate sempre la vitaIn un video sui social Eleonora Palmieri, la 29enne sopravvissuta a Crans-Montana, ha mostrato le ustioni sul volto ... fanpage.it

Mattia Casse ha chiuso la prova di Crans Montana con il miglior tempo. Queste le sue parole. #wearefisi - facebook.com facebook

Crans-Montana, il rogo e l’indicibile: quei ragazzi vittime di adulti irresponsabili x.com