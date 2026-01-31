Crans-Montana Giovanni Tamburi aiutava un senzatetto | la famiglia gli dedica un dormitorio

A Crans-Montana, Giovanni Tamburi è stato visto aiutare un senzatetto. La famiglia di Tamburi ha deciso di dedicargli un dormitorio, mentre i genitori sono già in contatto con il sindaco Massimo Lepore. Intanto, sull’inchiesta in corso, alcuni commentano che chi non ha fatto i controlli ha più colpe. La vicenda continua a tenere banco nella comunità locale.

Ora che lui non c'è più, la sua famiglia proverà a realizzare uno dei suoi sogni. La famiglia è quella di Giovanni Tamburi, uno dei sei ragazzi italiani morti nel rogo di Crans-Montana nella notte di Capodanno., I familiari di Giovanni hanno scoperto da poco che il 16enne di Bologna spesso aiutava un clochard della zona portandogli da mangiare. Un'abitudine del figlio di cui i genitori non sapevano nulla. Ora sarà il padre a portare avanti la volontà del giovane di aiutare i più fragili: l'obiettivo è quello di poter realizzare un dormitorio o una struttura simile e di intitolarla al ragazzo scomparso.

