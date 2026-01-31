La scena si sposta da Crans Montana, dove il mito della precisione svizzera sembra vacillare, all’indagine congiunta tra Berna e Roma. Le autorità italiane e svizzere hanno iniziato a fare luce su quanto accaduto, mettendo sotto la lente investigativa le recenti vicende che hanno scosso il famoso resort. La vicenda apre una nuova pagina, con le due nazioni che collaborano per chiarire ogni dettaglio.

Su Crans Montana non si finisce mai di sorprendersi, indignarsi, sconcertarsi e, soprattutto di scrivere. Certo, almeno oggi ripartiamo dalla notizia che abbiamo già dato ieri dell’ ok arrivato dalla Procura del Canton Vallese – confermato da una portavoce dell’Ufficio federale di giustizia svizzero, precisando che la rogatoria presentata dalla Procura di Roma è stata accolta – che ha concesso l’assistenza giudiziaria all’Italia nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia di Capodanno. Un inferno di fuoco e terrore come drammaticamente noto costato la vita a 40 persone (tra cui sei nostri giovani) e che ha segnato per sempre i sopravvissuti, ben 116 dei quali ustionati e feriti che lottano con le conseguenze di quella nottata da un letto d’ospedale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crans Montana, evapora il mito della precisione svizzera. E Berna cede a Roma: al via l’indagine congiunta

Questa settimana si torna a parlare di indagini sulla tragedia di Crans-Montana.

La Svizzera ha dato il via libera all’indagine congiunta con l’Italia sulla strage alla discoteca di Crans-Montana.

