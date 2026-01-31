Costacurta | Vergara lo seguivo alla Reggiana non giocava così non aveva questa personalità

Costacurta ha commentato la crescita di Vergara, sottolineando come il giocatore sia cambiato rispetto all’anno scorso. L’ex difensore ha raccontato di averlo seguito ai tempi della Reggiana e di non averlo mai visto giocare con questa personalità. Ora, Vergara sembra aver trovato maggiore sicurezza in campo e si vede chiaramente la differenza.

Costacurta a Sky Sport ha parlato di Vergara e della sua metamorfosi rispetto allo scorso anno. Secondo Costacurta, la mezz'ala napoletana è notevolmente cresciuta rispetto alla stagione passata in cui militava in Serie B con la Reggiana. "Io Vergara me lo ricordo lo scorso anno alla Reggiana. Non era così. Non giocava così, non aveva questa personalità, non correva dietro l'avversario come ha fatto oggi o mercoledì. Spesso c'è questo passaggio dove ti senti più responsabilizzato e forse una volta toccato con mano il tuo sogno fai di tutto perché si realizzi.

