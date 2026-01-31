Nella nostra provincia si respira un’aria di fermento. Sempre più giovani si affrettano a iscriversi all’università, spinti dalla voglia di costruirsi un futuro. I dati del rapporto 2025 mostrano che qui, come nel resto d’Italia, il lavoro e il benessere sono al centro dell’attenzione. La provincia si distingue per uno stile di vita equilibrato e sostenibile, un’immagine che emerge chiaramente dal sondaggio condotto su scala nazionale. La corsa dei giovani e la crescita delle opportunità segnano un passo importante per il territorio.

Benessere equo e sostenibile, il volto della nostra provincia. È quanto emerge dal rapporto 2025, undicesima edizione di un lavoro che raggruppa su scala nazionale 43 enti, fra cui 34 province e 9 città metropolitane, con il coordinamento degli uffici statistica delle Province italiane. Lavoro cui collabora anche l’ufficio statistica della Provincia di Ferrara. Un’immagine a più colori quella di Ferrara, secondo i dati aggiornati al 2023 e 2024. In tema di Salute, la speranza di vita nel Ferrarese raggiunge quota 83,3 anni, in linea con i dati nazionale (83,4) e regionale (84). Meno bene va il tasso di mortalità (anno 2022), più alto per Ferrara (94,6 morti per 10 mila abitanti) rispetto sia alla regione (85 morti) che al dato nazionale (90,4). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Così si vive nella nostra provincia. Corsa ad iscriversi all’università. Lavoro e giovani, primi in classifica

Approfondimenti su Lavoro Giovani

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lavoro Giovani

Argomenti discussi: Così si vive nella nostra provincia. Corsa ad iscriversi all’università. Lavoro e giovani, primi in classifica; Se fioriscono le spine; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Dove vive il rapper Tredici Pietro e perché si chiama così.

Pesca, cocco, culti, hi-tech, alcool Così si vive nella New BritainUlla Lohmann ha condiviso casa e riti con una tribù dell’isola più grande dell’arcipelago Bismarck, Papua Nuova Guinea Ha potuto fotografare tutto: le montagne Nakanai, dove le comunità difendono la ... corriere.it

Dieci anni di arsenico nell’acqua. Così si vive nella Roma avvelenataVietato bere l’acqua che sgorga dai rubinetti. Sconsigliato anche utilizzarla per cucinare e fare la doccia. È così che vive ancora una parte di Roma, quella che in casa è alle prese con l’acqua ... romatoday.it

"Scelta senza precedenti". Papa Leone ora vive così: la decisione del pontefice - facebook.com facebook