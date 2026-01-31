Cosenza | insediata la nuova giunta con rinnovato assetto politico e programmi per il rilancio urbano

Questa mattina a Cosenza è stata ufficialmente insediata la nuova Giunta comunale. La squadra, formata dopo le ultime elezioni, porta con sé un cambio di rotta e nuovi programmi per rilanciare la città. I nuovi assessori hanno già iniziato a lavorare, pronti a mettere in pratica le strategie previste.

A Cosenza è stata ufficialmente insediata la nuova Giunta comunale, frutto di un rinnovato assetto politico che segna una svolta nella governance cittadina. L’annuncio è arrivato dopo un lungo periodo di trattative tra i partiti che hanno formato la maggioranza, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle sfide urbane che affliggono la città calabrese. Il sindaco, eletto con un programma che punta sul rilancio economico e sulla rigenerazione del centro storico, ha presentato i dodici assessori che compongono il nuovo esecutivo. La composizione è caratterizzata da una forte presenza di figure giovani e di esperienza nel settore della pianificazione urbana, del trasporto pubblico e dell’innovazione digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

