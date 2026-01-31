Durante una prova sulla pista di Crans Montana, Giovanni Franzoni ha rischiato grosso. Mentre tentava una discesa, ha sciatato troppo vicino alle reti, sfiorando un incidente che poteva essere grave. Fortunatamente, è riuscito a evitare il peggio, ma l’accaduto ha fatto preoccupare tutti.

Giovanni Franzoni ha rischiato una brutta caduta durante la prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il bresciano si è reso protagonista di un passaggio da brividi sulla pista svizzera: ha preso una curva verso destra in maniera troppo veloce, si è fatto portare un po’ troppo verso l’esterno, è stato proiettato verso le reti e vi ha messo gli sci sopra. Il 24enne non ha tremato, ha tenuto questa posizione per qualche metro, da vero equilibrista si è salvato, non è scivolato sulla neve ed è riuscito a riprendere la pista. Momenti da cuore in gola per il vincitore della discesa libera di Kitzbuehel e del superG di Wengen, che si è fortunatamente salvato ed è poi riuscito a giungere sul traguardo, chiudendo al 33mo posto con un ritardo di 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa è successo a Giovanni Franzoni: allucinante rischio in prova a Crans Montana, ha sciato sulle reti come Miller!

Giovanni Franzoni ha conquistato la vittoria in discesa a Kitzbuehel, sulla celebre pista della Streif.

