Corteo Askatasuna fitto lancio di fumogeni e petardi | inizio scontri
Questa mattina, i manifestanti hanno dato il via a scontri lungo corso Regina Margherita. Con petardi, fumogeni e bottiglie, hanno colpito polizia e giornalisti, creando un clima teso e di caos. La situazione si è rapidamente infiammata, costringendo le forze dell’ordine a intervenire per contenere gli scontri.
Con un fitto lancio di petardi, fumogeni e bottiglie verso polizia e giornalisti, i manifestanti hanno iniziato gli scontri lungo corso Regina Margherita. Gli agenti hanno risposto cominciando a sparare lacrimogeni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La partecipazione di Avs al corteo di Askatasuna è un fatto gravissimo. Chi dice di rifiutare la violenza non può restare ambiguo: servono scelte chiare e prese di distanza nette. Da che parte stanno Schlein, Renzi e Conte - facebook.com facebook
