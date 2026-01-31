Corteo Askatasuna fitto lancio di fumogeni e petardi | inizio scontri

Questa mattina, i manifestanti hanno dato il via a scontri lungo corso Regina Margherita. Con petardi, fumogeni e bottiglie, hanno colpito polizia e giornalisti, creando un clima teso e di caos. La situazione si è rapidamente infiammata, costringendo le forze dell’ordine a intervenire per contenere gli scontri.

