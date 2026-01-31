Corte respinge accesso alle registrazioni video nel processo sul naufragio di Cutro

Il Tribunale di Locri ha deciso di non far vedere le registrazioni video delle telecamere che avevano ripreso il naufragio di Cutro nel maggio 2020. I legali delle vittime avevano chiesto di poterle visionare, ma la richiesta è stata respinta. La decisione apre un nuovo capitolo nel processo, mentre le famiglie continuano a chiedere risposte.

Il Tribunale di Locri ha respinto la richiesta avanzata dai legali delle vittime del naufragio di Cutro, avvenuto nel maggio 2020, di poter visionare le registrazioni video provenienti dalle telecamere di sorveglianza installate sulle navi coinvolte nell'incidente. L'accesso alle immagini, che potrebbero fornire elementi fondamentali per ricostruire i momenti precedenti e successivi al disastro, è stato negato dal giudice istruttore, che ha motivato la decisione sulla base delle norme sul rispetto della riservatezza e della tutela delle indagini in corso. Il caso riguarda il tragico evento in cui oltre 600 migranti persero la vita durante un tentativo di traversata del Mar Tirreno, con un barcone che si è capovolto al largo delle coste calabresi.

