Corte costituzionale avvisa il governo | l’indipendenza istituzionale è sacra Nordio la definisce eresia

La Corte costituzionale ha messo in guardia il governo italiano, ribadendo che l’indipendenza delle istituzioni giudiziarie è sacra e non si tocca. Nordio ha invece definito questa posizione un’eresia, scatenando un dibattito politico e giuridico. La Corte ha chiarito che ogni tentativo di influenzare la magistratura mette a rischio il principio fondamentale dello Stato di diritto.

La Corte Costituzionale ha lanciato un monito al governo italiano, sottolineando che l'indipendenza delle istituzioni giudiziarie non è negoziabile e che ogni tentativo di influenzarne il funzionamento rischia di minare il fondamento dello Stato di diritto. L'annuncio è avvenuto durante la cerimonia di apertura del nuovo anno giudiziario, presieduta dal presidente della Sergio Mattarella, dove le massime autorità del potere giudiziario hanno affrontato temi centrali della vita democratica. La Corte ha ribadito che la libertà delle toghe è un pilastro insostituibile della Costituzione, e che la loro autonomia non può essere compromessa da scelte politiche o da pressioni di natura istituzionale.

