Corte appello Caltanissetta ‘oggi Niscemi è la priorità dell’Italia

La Corte d’Appello di Caltanissetta ha deciso ieri che Niscemi non è solo un problema locale, ma una questione che riguarda tutta Italia. La sentenza mette in evidenza come il futuro del piccolo comune siciliano possa influenzare l’intera nazione, attirando l’attenzione su un tema che va oltre la semplice vicenda giudiziaria.

Nella giornata di ieri, la Corte d’Appello di Caltanissetta ha ribadito con forza che Niscemi, il piccolo comune della provincia di Caltanissetta, non è solo un caso giudiziario, ma un punto di svolta per l’intera nazione. L’ordinanza, emessa dopo una lunga istruttoria, ha sottolineato come il silenzio del potere centrale sulle vicende locali abbia generato un’emergenza sociale e giuridica che non può più essere ignorata. Il tribunale ha evidenziato come le accuse di corruzione, abuso di ufficio e collusioni tra politica, imprese e funzionari pubblici abbiano raggiunto livelli tali da mettere in discussione non solo la legalità delle amministrazioni locali, ma la credibilità stessa del sistema democratico in Sicilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

