Corriere dello Sport – accordo chiuso con il Paris FC

Ciro Immobile ha deciso di lasciare il Bologna dopo soli sei mesi e si trasferisce in Francia, al Paris FC. L’attaccante italiano, reduce da un breve periodo in Emilia, approda in Ligue 1, dove il club si trova in 14ª posizione. La trattativa sarebbe ormai chiusa, e l’operazione potrebbe portare grandi cambiamenti sia per Immobile che per la squadra francese.

2026-01-31 10:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: Ad appena 6 mesi dal suo arrivo in Emilia, Ciro Immobile lascia il Bologna per andare in Francia, nel Paris FC, attualmente 14° in Ligue 1. Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, il club parigino, alla ricerca di un centravanti per questa seconda parte di stagione, avrebbe già raggiunto un accordo con il club rossoblù. Per la riuscita della trattativa mancherebbero solo alcuni dettagli da definire con l’ex capitano della Lazio, ma l’accordo dovrebbe concretizzarsi molto rapidamente, ben prima della chiusura del mercato di lunedì sera, previo superamento delle rituali visite mediche. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – accordo chiuso con il Paris FC” Approfondimenti su Ciro Immobile Paris FC Corriere dello Sport: “Il Napoli resta chiuso in casa” Il Napoli rimane in silenzio e in attesa, chiuso in casa per motivi disciplinari. Corriere dello Sport – accordo sulla formula, cosa succede oggi Oggi il Corriere dello Sport informa sull’accordo raggiunto sulla formula, fornendo aggiornamenti sulle prossime decisioni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ciro Immobile Paris FC Argomenti discussi: Ufficiale, Dossena torna al Cagliari: i dettagli dell'accordo con il Como; Juve, c'è il sì per En-Nesyri: tutte le cifre dell'accordo; Juve, blitz En-Nesyri a Istanbul: accordo vicino, le cifre e la formula; Accordo raggiunto, Insigne verso il ritorno al Pescara. Corriere dello Sport: Prati va al Torino. Maleh da Nicola, tutte le trattative del giorno in serie AIl Cagliari ha definito l’accordo con il Torino per la cessione di Matteo Prati, centrocampista classe 2003, sulla base di un prestito oneroso da 300 mila euro con opzione di riscatto fissata a 6 mili ... ilovepalermocalcio.com Corriere dello Sport: Anche Raterink da Pisacane. Tutte le trattative del giorno in serie ASituazione definita anche in casa Genoa: il centrocampista Alexsandro Amorim (20), proveniente dall’Alverca, ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto. Ai portoghesi andranno 8 milioni più ... ilovepalermocalcio.com L’editoriale del Corriere dello Sport a firma Ivan Zazzaroni: “La fine non è nota, ma chi ha scritto l’inizio di questo capitolo ha intenzione di arrivare all’ultima pagina del libro. C’è già il titolo: O si fa la Lazio o si muore. Rinascere è più difficile di morire e disertar - facebook.com facebook Secondo il Corriere dello Sport, la Juve avrebbe avuto una serie di contatti con gli agenti di Celik L'esterno destro difficilmente rinnoverà il suo contratto con la Roma: la Juventus osserva interessata per un colpo a parametro zero per l'estate #Juventus #C x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.