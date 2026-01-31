corona contesta la rimozione di un episodio dopo una segnalazione legale da parte di mediaset

Fabrizio Corona torna al centro delle polemiche. Questa volta, l’episodio 21 di *Il Prezzo del Successo* dedicato a Mediaset, Pier Silvio Berlusconi e altri personaggi del gruppo, è stato rimosso da YouTube e dai social dopo una segnalazione legale. Corona contesta la decisione, ma la piattaforma ha agito su richiesta dell’azienda. La vicenda si aggiunge alle recenti tensioni tra l’ex paparazzo e il mondo mediatico.

Fabrizio Corona ha perso un nuovo round nella sua battaglia mediatica dopo che l’episodio 21 de *Il Prezzo del Successo*, dedicato a Mediaset, a Pier Silvio Berlusconi e a diversi personaggi del gruppo, è stato rimosso da YouTube e dalle piattaforme social collegate. Il video, pubblicato il 26 gennaio 2026, aveva già raggiunto oltre cinque milioni di visualizzazioni in pochi giorni, segno di un interesse massiccio da parte del pubblico. Ma poche ore dopo la pubblicazione, Meta e Google hanno agito su segnalazione ufficiale da parte di Mediaset, che ha contestato l’uso non autorizzato di materiale protetto da copyright, tra cui clip di programmi come *Verissimo* e immagini tratte da trasmissioni inedite o già diffuse dal network. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mediaset ha deciso di sospendere temporaneamente il Grande Fratello Vip in seguito ai recenti sviluppi legali tra Corona e Signorini.

Fabrizio Corona risponde da Dubai agli avvocati di Alfonso signorini dopo l'autosospensione

