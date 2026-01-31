Cornet come Pavlovic a S Siro | scava la buca sul rigore ma Cataldi se ne accorge segna e

Durante la partita a San Siro, Cornet si avvicina al rigore e inizia a scavare una buca, come Pavlovic aveva fatto in passato. Ma Cataldi si accorge subito di quello che sta succedendo, si concentra e segna il calcio di rigore. I giocatori del Genoa tentano di disturbare prima dell’esecuzione, e il capitano della Lazio, Cataldi, si avvicina per rimproverare Ecuban, forse per un errore. La scena si infiamma e il match si accende ancora di più.

Tentativo fallito. Era il 98' di Lazio-Genoa, il risultato era fermo sul 2-2. Zufferli, aiutato dal Var, aveva appena assegnato un rigore ai biancocelesti. Sul dischetto Cataldi, ma poco prima Cornet aveva provato a rovinare il punto di battuta. Il giocatore del Genoa aveva infatti scavato una piccola buca sul dischetto, non inducendo però l'avversario in errore: 3-2 per la Lazio. Poco prima lo stesso Cataldi, accortosi del tentativo, era andato a lamentarsi con l'arbitro, prendendosela però con il giocatore sbagliato: aveva infatti incolpato Ekuban che, dal canto suo, aveva professato tutta la sua innocenza.

