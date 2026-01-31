Copiare il progetto Milano per trovare un alloggio in affitto

Un gruppo di giovani lavoratori si ispira al modello di Milano per trovare un alloggio in affitto. L’idea è semplice: copiare il progetto milanese e aiutare chi cerca casa, come si fa nella grande città. Ora stanno organizzando iniziative per facilitare l’accesso alle abitazioni, convinti che anche nel Veneto si possa replicare il successo di Milano. La proposta sta già facendo discutere tra chi cerca una soluzione abitativa.

