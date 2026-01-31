Controversa riunione sull’estremismo bloccata da tensioni in aula tra governo e opposizione

Questa mattina alla Camera dei deputati si è svolta una riunione pubblica sulla radicalizzazione e sull’estremismo di destra, che si è conclusa in modo improvviso e teso. Durante l’incontro, le parole si sono fatte pesanti e alcuni deputati dell’opposizione hanno occupato la sala stampa, interrompendo l’evento. La discussione si è trasformata in un confronto acceso tra il governo e chi si oppone, portando alla sospensione improvvisa della riunione.

Una riunione pubblica sulla radicalizzazione e sull'estremismo di destra è stata bloccata in modo drammatico alla Camera dei deputati, in un'atmosfera di tensione che ha portato a scontri verbali e a un'occupazione della sala stampa da parte dei deputati dell'opposizione. L'evento, organizzato dal gruppo parlamentare della Lega, prevedeva l'intervento di rappresentanti di movimenti considerati di estrema destra, tra cui Casapound, Veneto Fronte Skinheads, Forza Nuova e Rete dei Patrioti. L'obiettivo dichiarato era un dibattito su fenomeni di radicalizzazione nel panorama politico italiano, con particolare attenzione ai legami tra gruppi minoritari e forme di estremismo giovanile.

