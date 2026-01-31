Controversa intesa sanitaria tra Calabria e Emilia Romagna solleva interrogativi costituzionali

La Regione Calabria ha firmato un accordo con l’Emilia Romagna. La convenzione stabilisce limiti di spesa annuali per i calabresi che si curano in Emilia Romagna. La notizia ha già scatenato polemiche e solleva domande sulla costituzionalità di questa scelta.

La Regione Calabria ha siglato una convenzione con l’Emilia Romagna che prevede l’istituzione di tetti annuali di spesa per l’assistenza sanitaria erogata ai cittadini calabresi presso le strutture mediche della regione emiliana. L’accordo, sottoscritto dal presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, ha scatenato un acceso dibattito giuridico e politico, sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale del provvedimento. Il nodo centrale della controversia risiede nel fatto che, una volta raggiunto il limite finanziario stabilito dalla convenzione, le strutture sanitarie emiliane potrebbero rifiutare l’accesso alle cure anche a pazienti italiani residenti in Calabria, pur avendo diritto al Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Controversa intesa sanitaria tra Calabria e Emilia Romagna solleva interrogativi costituzionali Approfondimenti su Calabria EmiliaRomagna Mobilità sanitaria, siglato l'accordo tra le Regione Calabria ed Emilia Romagna La Giunta delibera l'accordo di governo della mobilità sanitaria tra Emilia-Romagna e Calabria Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Calabria EmiliaRomagna Argomenti discussi: Cessazione materia del contendere: accordo e fine lite. Pronto intervento sanitario, intesa tra Eav e centrale operativa 118E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa per il pronto intervento sanitario nei trasporti ferroviari tra la Centrale Operativa Regionale del 118 di Napoli 1 Centro, che coordina tutte le Centrali ... ansa.it Spesa sanitaria. Rinnovato il protocollo d’intesa tra Regione Campania e comando regionale della Guardia di FinanzaL’attività di collaborazione che durerà cinque anni riguarderà le strutture convenzionate, le modalità prescrittive ritenute anomale, soprattutto se relative alla farmaceutica, alla specialistica ... quotidianosanita.it Nuove convenzioni della Regione Emilia-Romagna con le aziende sanitarie per incrementare le risorse destinate all’Istituto regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi di Reggio Emilia, che dal 1883 opera a favore dell’educazione e dell’integrazione di bambini e ra - facebook.com facebook I numeri negativi sulla cassa integrazione in Emilia-Romagna x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.