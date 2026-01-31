Controlli straordinari a Torino in occasione della manifestazione per Askatasuna emessi 24 fogli di via

Questa mattina a Torino sono scattati controlli più severi del solito in vista della manifestazione per Askatasuna. La polizia ha identificato in tutto 747 persone, sequestrato armi e oggetti potenzialmente pericolosi e emesso 24 fogli di via. Le forze dell’ordine hanno voluto prevenire eventuali disordini, rafforzando i controlli in centro e nelle zone più a rischio. La manifestazione si svolge senza incidenti, ma la pressione delle forze dell’ordine resta alta.

24 fogli di via obbligatori e 10 avvisi orali: questo il risultato delle attività di controllo messe in atto dalla Questura di Torino in occasione della manifestazione nazionale prevista per sabato 31 gennaio. I provvedimenti sono stati adottati per garantire la sicurezza in città, in risposta allo sgombero della sede di Askatasuna, con controlli estesi a strade, autostrade, ferrovie, aeroporti e valichi di frontiera. Controlli rafforzati in vista della manifestazione La Questura di Torino ha predisposto una serie di servizi di osservazione e vigilanza in vista dell'arrivo dei manifestanti nel capoluogo piemontese.

