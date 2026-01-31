Controlli nel centro di Catania | denunciato 24enne sequestrati un tirapugni e una scacciacani

I Carabinieri di Catania hanno fatto irruzione nel centro città e hanno denunciato un ragazzo di 24 anni. Durante le verifiche, hanno sequestrato un tirapugni e una scacciacani, strumenti che non potevano portare con sé. L’operazione rientra in una serie di controlli più ampi messi in atto per garantire maggiore sicurezza nel cuore di Catania.

L'operazione dei Carabinieri in corso Sicilia. Proseguono i controlli straordinari del territorio nel centro di Catania da parte dei Carabinieri Compagnia di Catania Piazza Dante. Nell'ambito di queste attività, un 24enne residente in città è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Il controllo scattato per un'anomalia. L'intervento è avvenuto durante un servizio di vigilanza in corso Sicilia, dove i militari hanno notato un'autovettura priva della targa anteriore.

