In città e provincia si sente meno paura. I numeri dei reati mostrano che la situazione sta migliorando. Furti e crimini violenti diminuiscono, portando più sicurezza nelle strade e nelle case della zona.

Si respira un clima di maggiore sicurezza in città e provincia. Gli ultimi dati delineano un netto miglioramento del quadro generale, evidenziando un calo non solo dei reati violenti, ma anche dei furti, segnando un passo avanti importante per la tranquillità del territorio. È quanto emerso dal resoconto delle attività istituzionali 2025 della prefettura, presentato ieri dal prefetto Massimo Marchesiello insieme ai vertici delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Questo risultato è il frutto di una strategia del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha intensificato i controlli nelle aree urbane critiche e gestito con efficacia i grandi eventi del territorio, come l’incendio del Castello di Capodanno e la stagione estiva sul litorale, soprattutto nel periodo di Ferragosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli, caporalato e giovani: "In calo furti e crimini violenti"

Approfondimenti su Controlli Caporalato

La popolazione italiana continua a invecchiare, con un aumento dei grandi anziani e una diminuzione dei giovani.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Controlli Caporalato

Argomenti discussi: Controlli, caporalato e giovani: In calo furti e crimini violenti; Brindisi, firmato il Protocollo provinciale anti caporalato. Flai e Cgil: Ora servono controlli e prevenzione; Dal caporalato alle truffe, dalla violenza di genere alle scuole: i progetti per la prevenzione; Fasano, controlli straordinari dei Carabinieri: un arresto, due denunce e tre segnalazioni.

Brindisi firma il protocollo contro il caporalato: più controlli e tutele per i lavoratori agricoliA Brindisi firmato il protocollo contro il caporalato: carta dei diritti, camper del lavoro, trasporti dedicati e controlli coordinati. pugliapress.org

Caporalato, controlli dei Carabinieri nelle aziende agricole di Priverno e Latina: due denunceAccessi ispettivi con l’Ispettorato del Lavoro: irregolarità su sicurezza e assunzioni, scattano sanzioni per oltre 19mila euro complessivi ... latinaoggi.eu

Web TV Puglia. . Contrasto allo sfruttamento del lavoro e grandi eventi sportivi come leva di sviluppo per il territorio. Sono questi i temi al centro del nostro notiziario. Da Brindisi, la firma di un nuovo Protocollo contro il caporalato che rafforza controlli e tutele p - facebook.com facebook