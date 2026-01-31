Controllato in via Bargagna droga nell' auto e a casa | arrestato

La Polizia di Pisa ha arrestato un uomo dopo un controllo in via Bargagna. Durante la perquisizione, hanno trovato droga sia nell’auto che in casa. L’uomo è stato portato in commissariato e ora dovrà rispondere di spaccio. La squadra antinarcotici ha agito con prontezza, bloccando il sospetto prima che potesse allontanarsi.

Controllo con successo investigativo in materia di lotta allo spaccio per la Polizia di Pisa, la scorsa settimana. Alla fine sono scattate le manette per un giovane al quale l'Autorità Giudiziaria, ad esito del giudizio per direttissima del 26 gennaio, ha disposto l'obbligo di dimora nel Comune di Pisa, con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 8. Tutto è partito nella tarda serata di sabato 24 gennaio, quando gli agenti hanno sottoposto a verifica in via Bargagna una vettura ferma al lato della carreggiata con a bordo due ragazzi, di cui uno con precedenti di polizia.

