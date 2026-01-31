Contro la Castellanzese la Nuova Sondrio vuole cambiare registro

Domani la Nuova Sondrio cerca di tornare alla vittoria contro la Castellanzese. Dopo due sconfitte di fila in casa, l’ultima domenica contro il Villa Valle, i biancazzurri vogliono cambiare passo. La partita si gioca nel giorno della quinta giornata di ritorno del girone B di serie D, e i giocatori sono determinati a dimostrare di aver imparato dagli errori recenti.

Dopo due sconfitte consecutive in casa, l'ultima delle quali domenica scorsa in casa contro il Villa Valle, la Nuova Sondrio sarà impegnata domani sul campo della Castellanzese nel match valido per la quinta giornata di ritorno del girone B di serie D.La classificaI biancazzurri valtellinesi, che.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Gianni Infantino propone una revisione della regola del fuorigioco, in un contesto di continue evoluzioni nel calcio.

La Nuova Sondrio si prepara a una settimana decisiva, con tre incontri in programma da domani a domenica.

Varesina rivoluzionata dal mercato per l’esame Villa Valle, Castellanzese contro la Nuova SondrioDomenica 1 febbraio Fenici e neroverdi scenderanno in campo alle 14.30 per la ventiduesima giornata, Entrambe saranno impegnate tra le mura amiche e dovranno fare di tutto per portare a casa dei punti ... varesenews.it

Sfatato il tabù interno L’Oltrepo domina contro la CastellanzeseLa squadra di Granoche torna alla vittoria al San Contardo Il 2-0 matura nel primo tempo con Mavrommatis e Hrom ... laprovinciapavese.gelocal.it

