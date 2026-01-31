Contratti immobiliari | attenzione alle clausole nascoste che possono compromettere i diritti del compratore

Quando si firma un contratto di compravendita, bisogna fare attenzione alle clausole nascoste. Molti acquirenti si trovano a scoprire, troppo tardi, che alcune condizioni possono ridurre i loro diritti. È importante leggere con cura ogni dettaglio e chiedere consiglio a un esperto prima di mettere la firma.

L’acquisto di una casa non è solo un’operazione economica, ma un passaggio fondamentale nella vita di chi la compie. Tuttavia, dietro la firma di un contratto di compravendita, spesso nascosti in termini tecnici e formulazioni ambigue, si celano clausole che possono mettere a rischio i diritti del compratore. Queste clausole, definite “vessatorie” dalla legge, creano un squilibrio evidente tra le parti, soprattutto quando il venditore è un costruttore o una società specializzata, mentre l’acquirente è un privato senza esperienza nel settore. La normativa italiana, in particolare il Codice del Consumo, stabilisce che ogni clausola che comprometta in modo significativo l’equilibrio tra diritti e doveri è nulla e non vincolante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Contratti Immobiliari

Ultime notizie su Contratti Immobiliari

