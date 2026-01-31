Continassa Juve | pronti cinque cambi per il Parma Spalletti presenta la sfida in conferenza

La Juventus si prepara alla sfida contro il Parma con cinque cambi in vista. Spalletti ha presentato la partita in conferenza, parlando delle scelte di formazione e delle condizioni dei giocatori infortunati. I bianconeri cercano una vittoria importante, anche se alcuni interpreti sono ancora in dubbio o in recupero. La partita si avvicina e il tecnico ha già deciso come affrontare l’impegno.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus è partita alla volta di Parma. Diramata anche la lista dei convocati per la sfida del Tardini: tutti a disposizione tranne Vlahovic, Milik e Rugani. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Rugani: lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

