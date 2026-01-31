Continassa Juve | pronti cinque cambi per il Parma Spalletti presenta la sfida in conferenza

La Juventus si prepara alla sfida contro il Parma con cinque cambi in vista. Spalletti ha presentato la partita in conferenza, parlando delle scelte di formazione e delle condizioni dei giocatori infortunati. I bianconeri cercano una vittoria importante, anche se alcuni interpreti sono ancora in dubbio o in recupero. La partita si avvicina e il tecnico ha già deciso come affrontare l’impegno.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus è partita alla volta di Parma. Diramata anche la lista dei convocati per la sfida del Tardini: tutti a disposizione tranne Vlahovic, Milik e Rugani. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Rugani: lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: pronti cinque cambi per il Parma, Spalletti presenta la sfida in conferenza Approfondimenti su Continassa Juve Continassa Juve: ecco quando la conferenza stampa di Spalletti pre Juve Roma. Novità su Zhegrova e Dovbyk Domani si terrà la conferenza stampa di Spalletti in vista della sfida tra Juve e Roma. Continassa Juve: annullata la conferenza di Spalletti, il motivo. Novità importanti sul mercato La conferenza di Spalletti alla Continassa è stata annullata senza spiegazioni ufficiali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Continassa Juve Probabili formazioni Parma Juve, Bremer a rischio turnover. In tre tornano dal primo minuto al Tardini. Vediamo che cosa filtra dalla ContinassaProbabili formazioni Parma Juve, Bremer a rischio turnover. In tre tornano dal primo minuto al Tardini. Vediamo che cosa filtra dalla Continassa La Juventus ha completato il giro di boa nelle fredde a ... juventusnews24.com Juventus, McKennie ci sarà contro il Napoli: gestione mirata, nessun allarme, pronto il rinnovoJuventus, McKennie ci sarà contro il Napoli: gestione mirata, nessun allarme Intanto, in casa Juventus, arrivano segnali rassicuranti su Weston McKennie. Il ... tuttojuve.com Continassa Juve: Joao Mario sempre più vicino all’addio. Si raffredda la pista Kolo Muani - facebook.com facebook I fantasisti turchi stanno per raddoppiare alla Continassa: dopo Yildiz alla Juventus, è in arrivo anche Teoman Gündüz (6 gol e 4 assist finora con la Triestina) per la Juve Next Gen. Operazione in fase avanzata. Via @NicoSchira x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.