Conte scatenato in conferenza stampa | Si va verso la rovina del calcio il dio denaro è sopra tutti

Antonio Conte si è scagliato contro il calcio e il suo attuale stato di crisi. Nonostante la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, il tecnico ha espresso tutta la sua rabbia per l’ennesimo grave infortunio occorso a un suo giocatore. Conte ha detto chiaramente che i calciatori devono essere tutelati, ma ha anche lanciato l’allarme: “Il dio denaro è sopra tutti”. La sua voce si è alzata durante la conferenza stampa, con parole dure e senza mezze misure.

Antonio Conte, nonostante la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, è scatenato per l'ennesimo infortunio grave subito dalla sua squadra: "I calciatore vanno tutelati, il dio denaro è sopra tutti. Diranno che prendo lo stipendio, tutte cazzate".🔗 Leggi su Fanpage.it

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Benfica, José Mourinho ha dichiarato, senza mezzi termini, che non avrebbe esitato ad allenare la Juventus se si presentasse l’occasione.

Conte in conferenza: Di Lorenzo, forse è rottura del ginocchio. Sono incazzato!Antonio Conte, allenatore del Napoli, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Maradona per rispondere alle domande della stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina. Come di ... tuttonapoli.net

Conte: «Di Lorenzo rischia la rottura del ginocchio, sono inca**ato. Non si tutelano i calciatori. Abbiamo anche il mercato bloccato, fantastico...»Antonio Conte nel post-partita di Napoli-Fiorentina è stato molto duro, sfogandosi in conferenza stampa. In particolare lo ha fatto in relazione all'infortunio di Di Lorenzo, a suo ... ilmessaggero.it

