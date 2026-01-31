Conte | Questo calendario ammazza i giocatori!

Dopo la vittoria contro la Fiorentina al Maradona, Antonio Conte si sfoga sul calendario di gare. L'allenatore del Napoli dice che il programma delle partite sta rischiando di rovinare i giocatori, che faticano a reggere la pressione e gli impegni ravvicinati. Conte ha parlato a DAZN, criticando duro le scelte della Lega e chiedendo più attenzione per la salute dei suoi giocatori.

Antonio COnte, allenatore del Napoli, ha rilascia alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina di Vanoli al Maradona. “Infortunio Di Lorenzo? Giocare partite su partite e far scendere in campo calciatori che per tante partite continuano a giocare, porta a questo. Il movimento di Di Lorenzo è traumatico, quindi il ginocchio si è sicuramente rotto. Così si ammazzano i calciatori: o si cambia il numero dei calciatori, ma non tutti hanno vivai ampi. Noi abbiamo una rosa striminzita e alcuni vogliono andare fuori a giocare; poi si mettono i limiti d’età. Se vogliamo giocare 6070 partite l’anno, bisogna cambiare. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

