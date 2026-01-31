Conte | Col Chelsea gara positiva in Europa giocando così si farà bene Lukaku? È difficile anche valutarlo

Antonio Conte torna a parlare di Napoli e della prossima sfida contro la Fiorentina. L’allenatore ha commentato la prestazione con il Chelsea, definendola positiva e dicendo che giocando così in Europa si potrà fare bene. Sul futuro di Lukaku, invece, si limita a dire che è difficile valutarlo, senza aggiungere altro. La partita si avvicina e i tifosi aspettano di vedere come il Napoli affronterà la Fiorentina.

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della sfida tra Napoli e Fiorentina che andrà in scena a breve al Maradona. Focus del suo intervento anche il mercato e il prosieguo del campionato. Conte: «Lukaku non è pronto, organizzeremo delle partitelle in settimana». «A livello emotivo ho voluto valutare con loro la gara, che è stata positiva. Non siamo stati premiati col Chelsea per lo sforzo prodotto, c’è rammarico e delusione di essere usciti fuori dalla competizione. C’è comunque anche la consapevolezza che a livello europeo siamo sulla strada giusta, quello che facciamo ci può portare ad avere soddisfazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Dopo la vittoria contro il Milan e il passaggio del turno, Antonio Conte ha sottolineato la forza e la determinazione della sua squadra, nonostante un’annata complessa.

Antonio Conte si presenta carico alla vigilia di Napoli-Chelsea.

