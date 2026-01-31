Condizioni igienico-sanitarie precarie | chiusa macelleria-ristorante

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno chiuso una macelleria-ristorante a San Miniato. Durante l’ispezione in via Tosco Romagnola Est, hanno trovato condizioni igienico-sanitarie molto precarie. Ora, il locale rimane chiuso fino a quando non verranno sistemate tutte le irregolarità.

