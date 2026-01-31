Condizioni di sicurezza ripristinate in breve tempo con una ditta esterna

In pochi giorni, la sicurezza sulla strada a Massarosa è tornata alla normalità. Una ditta esterna ha lavorato rapidamente per ripristinare le condizioni di sicurezza e sistemare le zone danneggiate dagli incidenti. Il risultato è stato positivo, con i lavori conclusi in tempi brevi e senza ulteriori problemi per gli automobilisti.

MASSAROSA Ottimi risultati per la modalità di gestione in convenzione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. Il servizio in convenzione negli ultimi due anni prevede di poter aver una ditta a disposizione per il ripristino post incidente della sede stradale e messa in sicurezza della rete viaria, a costo zero per il Comune in quanto il corrispettivo per il concessionario avviene tramite copertura dei rischi. Ben 19 gli interventi su strade di competenza del Comune di Massarosa, di cui 17 con individuazione del Responsabile Civile del sinistro.

