Concorso docenti PNRR3 prova orale Come affrontarla video sulla lezione simulata + simulatori per ripassare la normativa e la disciplina

Con l’esame orale del concorso PNRR3 che si avvicina, i candidati devono prepararsi bene. Chi supera la prova scritta accederà alla fase orale, che durerà circa 45 minuti. In questa fase, verranno valutate le conoscenze sulla disciplina richiesta, le competenze didattiche e l’abilità di insegnare. Per aiutare i candidati, sono disponibili video con simulazioni di lezione e simulatori online per ripassare la normativa e la disciplina.

Chi supera la prova scritta del concorso PNRR3 accederà alla prova orale. La prova orale prevede una durata 45 minuti per valutare le conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto richiesti, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento, eventualmente anche attraverso un test specifico. Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Doppio webinar + materiali di preparazione inclusi Il team di OrizzonteScuola ti mette a disposizione i video della registrazione di precedenti webinar sulla prova orale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

