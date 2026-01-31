La vicenda dei concorsi pilotati si arricchisce di una novità: 27 medici coinvolti sono stati archiviati. La notizia arriva dopo mesi di indagini e richiami mediatici, e inaspettatamente, il procedimento contro di loro si è concluso senza accuse. Nel frattempo, l’ex rettore Luigi Dei, coinvolto nel caso, è stato superato dall’attenzione mediatica, ormai concentrata su altri aspetti dell’inchiesta.

Era uscito fuori dai radar, surclassato dall’avanzare del processo riguardante tra i tanti anche l’ex rettore Luigi Dei. Ora, i ’resti’ del fascicolo principale dell’inchiesta sui presunti concorsi pilotati alla facoltà di Medicina, dove erano rimasti in sospeso di capire la loro posizione giudiziaria ben 27 indagati, torna agli onori della cronaca per la sua recente archiviazione in toto. A deciderlo il gip Angelo Pezzuti, su richiesta del pm titolare dell’inchiesta, Antonino Nastasi. Le accuse erano pesantissime, come l’associazione a delinquere finalizzata all’abuso di ufficio e la corruzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concorsi pilotati, archiviazioni per 27 medici

