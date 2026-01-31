Concerti spettacoli e date zero | il PalaTerni al centro della scena nazionale gli appuntamenti

Il PalaTerni si prepara a essere uno dei luoghi più frequentati d’Italia nel primo semestre del 2026. Concerti, spettacoli e eventi di vario genere attireranno pubblico da tutta la penisola. La struttura si conferma al centro dell’attenzione di artisti e organizzatori, pronti a mettere in scena una serie di appuntamenti che promettono di movimentare la scena nazionale.

Avvio di 2026 con eventi di rilievo: si comincia il 12 febbraio con il carnevale di San Valentino e Cristina D’Avena, il calendario Nel primo semestre del 2026, il PalaTerni si propone come uno dei palcoscenici più ambiti d’Italia per concerti, spettacoli e intrattenimento di qualità. Da febbraio a maggio la struttura ospiterà artisti di fama nazionale, debutti di tour e performance attese da migliaia di fan: un calendario che promette di portare Terni al centro della scena culturale e musicale del Paese. Giovedì 12 febbraio il PalaTerni ospita il carnevale di San Valentino, un evento pensato per unire festa, musica e comunità.🔗 Leggi su Ternitoday.it

