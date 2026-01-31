Serena Brancale torna sul palco dell’Ariston per ricordare sua madre, Maria, scomparsa sei anni fa. Con la sua voce calda e intensa, canta

Il ricordo di mamma Maria, scomparsa sei anni fa, riporta Serena Brancale sul palco dell’Ariston con Qui con me, ballata malata d’assenza in cui la soul woman pugliese lascia spazio al crepitare della memoria prenotando un posto, almeno tra le preferenze della vigilia, nella cinquina finale di questa 76ª edizione del Festival. Un viaggio senza armatura, che agli occhiali da sole, ai capelli tinti di biondo e alle batterie elettroniche del 2025, preferisce l’immagine nuda di un’esibizione a occhi chiusi "senza neppure toccare l’asta del microfono". Ecco così Serena, sei anni dopo quel vuoto improvviso, cambiare volto, suono e attitudine alla sua musica per lasciare spazio alla commozione di pensieri sedimentati pian piano, stringendosi a papà Agostino e alla sorella Nicole, che sarà ancora una volta lì davanti a dirigere l’orchestra, in un abbraccio carico di nostalgia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Con commozione: "Canto mia madre, il dolore dell'assenza"

