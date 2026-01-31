Comune di Vodo valuta azione legale dopo espulsione di minore da autobus scolastico

Il Comune di Vodo valuta di prendere azioni legali dopo che un minore è stato fatto scendere da un autobus scolastico. Il ragazzo, una scuola elementare, era senza biglietto e l’autista ha deciso di non farlo salire. Ora si studiano i passaggi legali per risolvere la vicenda.

Un minore di scuola elementare è stato espulso da un autobus scolastico a Vodo, nel Trentino, dopo che l’autista ha rifiutato di farlo salire perché privo del biglietto di viaggio. L’episodio è avvenuto il 28 gennaio 2026, in un tratto di strada nei pressi del paese, in condizioni climatiche avverse con neve abbondante. Il bambino, accompagnato da un genitore, ha dovuto percorrere a piedi circa sei chilometri per raggiungere la scuola, esponendosi a rischi legati al freddo e al manto nevoso. L’incidente ha suscitato un’ondata di indignazione tra i residenti e ha portato il Comune di Vodo a prendere posizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

