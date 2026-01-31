Como bloccato dal direttore del negozio | aveva ancora addosso le placche antitaccheggio

La polizia di Como ha denunciato un ragazzo pakistano di 23 anni. L’uomo è stato fermato dal direttore di un negozio, che lo aveva sorpreso ancora con le placche antitaccheggio addosso. È successo nel primo pomeriggio di ieri.

La polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà, nel primo pomeriggio di ieri, un 23enne pakistano per tentato furto aggravato. L'uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti penali e di polizia, collegati anche a diversi alias utilizzati nel corso delle precedenti identificazioni. L'intervento è scattato attorno a mezzogiorno, quando una volante è stata inviata presso il grande magazzino di abbigliamento Ovs di viale Giulio Cesare, a Como, dopo una segnalazione giunta al 112 per un furto in atto. All'arrivo degli agenti, il responsabile era già stato bloccato dal direttore del negozio.

