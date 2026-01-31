Commenta live | Royal Rumble 2026

In diretta da Riyad, si svolge la trentanovesima edizione della Royal Rumble. La serata è cominciata con il Women's Royal Rumble Match, che sta attirando l’attenzione dei fan di tutto il mondo. La competizione si sta facendo intensa, con wrestler che cercano di conquistare la vittoria e un biglietto per il prossimo grande evento. Il pubblico è in fermento, aspettando di scoprire chi sarà la prima a entrare e chi riuscirà a resistere più a lungo sul ring. La serata è appena iniziata, ma l’azione si fa già molto calda.

In diretta da Riyad la trentanovesima edizione della Royal Rumble. Ecco la card: Women's Royal Rumble Match. Gunther vs AJ Styles con in palio la carriera del Phenomenal One. WWE Championship's Match: Drew McIntyre(c) vs Sami Zayn. Men's Royal Rumble Match. Buona visione.

