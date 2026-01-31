Come un video tagliato viene usato per rilanciare la bufala sui 500 bambini vaccinati e i 17 decessi

Questa mattina circola un video che mostra una locandina attribuita al Corriere del Veneto, con scritto “Vaccinati 500 bambini 17 decessi in una settimana”. Il video è stato tagliato e diffuso online per alimentare una fake news sui vaccini. In realtà, si tratta di una bufala senza fondamento, ma l’immagine viene usata per creare paura e confusione tra i genitori.

Circola un video in cui viene mostrata la foto di una locandina attribuita al Corriere del Veneto con il titolo “Vaccinati 500 bambini 17 decessi in una settimana”. La clip viene rilanciata sui social per sostenere una presunta correlazione tra vaccinazioni pediatriche e decessi tra i minori. Una narrazione falsa, costruita su un contenuto decontestualizzato che avevamo già verificato nel 2021. Il problema, in questo caso, è il testimonial “a sua insaputa” della propaganda No Vax, presente nel video. Per chi ha fretta. Il titolo della locandina è fuorviante e veicola un’informazione falsa.. Il Corriere del Veneto aveva ammesso che il titolo era fuorviante e si è scusato con i lettori.🔗 Leggi su Open.online

In Romagna, l'influenza ha causato due decessi, in gran parte tra gli over 65, a causa della bassa copertura vaccinale in questa fascia.

