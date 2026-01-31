Roma, 31 gennaio 2026 – La muffa e la condensa continuano a essere un problema comune nelle case italiane. Secondo il patologo edile Marco Argiolas, il modo migliore per prevenirli è far uscire il 98% dell’umidità dalle finestre. Aggiunge che con il cambiamento climatico e l’usura degli edifici, questa questione diventerà sempre più urgente. La soluzione, spiega, sta soprattutto nella corretta ventilazione e nel mantenere bassa l’umidità interna.

Roma, 31 gennaio 2026 – Muffa e condensa in casa, “un problema ricorrente che in futuro diventerà sempre più importante anche a causa dei cambiamenti climatici e dell ’invecchiamento naturale del patrimonio edilizio”, è la previsione di Marco Argiolas, patologo edile (definizione che è un marchio registrato per indicare l’esperto di danni, difetti e degrado degli edifici). L’umidità è la sua specializzazione e la sua linea guida la legge di Murphy, “se qualcosa può andar male, lo farà”, l’inventore Edward A. Murphy era un ingegnere aerospaziale americano e anche lui aveva le sue buone ragioni per arrivare a quella sintesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come togliere la muffa in casa, i consigli del patologo edile Marco Argiolas: "Il 98% di umidità deve uscire dalle finestre"

