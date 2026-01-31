L’Europa si sveglia di nuovo con una sorpresa sgradita. Questa volta si scopre che il premier olandese Mark Rutte ha legami stretti con gli Stati Uniti, anche se fino a ora non aveva mai parlato pubblicamente di questo. La notizia arriva mentre il Vecchio Continente è già stanco di vedersi sorpassare e lasciare spazio a decisioni prese altrove. La realtà sembra più complessa di quanto sembri, e ora l’attenzione si sposta su come reagire a questa scoperta.

La bella addormentata Europa ha ricevuto un altro bacio e il risveglio, l’ennesimo, non è stato piacevole. È successo lunedì scorso, quando il segretario generale della Nato, Mark Rutte, è intervenuto al Parlamento europeo per dire senza tanti giri di parole: “”Se qualcuno qui pensa. che l’Unione Europea o l’Europa nel suo complesso possano difendersi senza gli Stati Uniti, continui a sognare. Non è possibile”. Sdegno nelle capitali e tra gli ineffabili parlamentari. Jean-Noël Barrot, ministro degli Esteri della Francia, ha così risposto su X: “No, caro Mark Rutte, gli europei possono e devono farsi carico della propria sicurezza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Come sempre in ritardo, l’Europa scopre che Mark Rutte gioca nella squadra degli Usa

Approfondimenti su Mark Rutte Usa

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha lanciato un avvertimento sull'aumento delle minacce alla sicurezza europea, sottolineando che l'Europa potrebbe essere il prossimo obiettivo della Russia.

Durante un intervento al Parlamento europeo, Rutte ha sottolineato l'importanza degli Stati Uniti per la NATO, evidenziando che senza l'apporto americano l'Alleanza non potrebbe sostenersi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mark Rutte Usa

Argomenti discussi: L’unica certezza sulla linea del Brennero: treni sempre in ritardo. E Fugatti scrive a Rfi; Stipendi sempre in ritardo e cantieri fermi, gli operai ex Manelli salgono su un silos per protesta; Insicurezza e ritardi, nessuno ci ascolta; Air Force One, i due Boeing 747 in servizio, i nuovi jet in ritardo, il dono del Qatar: come sono fatti gli aerei presidenziali Usa.

Canone Rai, pagamento in ritardo: sanzioni, more e come pagareIl pagamento in ritardo del canone Rai 2014 è possibile con sanzioni e more che crescono col passare del tempo: più si aspetta e più la mora aumenta. Vediamo allora cosa è previsto per il canone ... it.blastingnews.com

ADHD: sempre in ritardo? La scarsa puntualità può essere un sintomoADHD e 'cecità del tempo': caratteristica ben documentata, ma non una giustificazione automatica. Gli esperti: chi arriva tardi non ha sempre l'ADHD. Alice Lovatt, musicista e operatrice in una casa ... it.euronews.com

"La diplomazia delle lusinghe" del segretario della Nato Mark Rutte verso Donald Trump non tutela gli interessi dell'alleanza secondo l'ex presidente del Consiglio europeo #EuropeToday https://l.euronews.com/Uv9K facebook

"La diplomazia delle lusinghe" del segretario della Nato Mark Rutte verso Donald Trump non tutela gli interessi dell'alleanza secondo l'ex presidente del Consiglio europeo #EuropeToday x.com