Com’è morta l’attrice di Mamma ho perso l’aereo Catherine O’Hara la telefonata choc prima della corsa in ospedale

Il mondo dello spettacolo si è svegliato con una notizia shock. Catherine O’Hara, nota per il suo ruolo in

Il mondo dello spettacolo si è svegliato con una notizia che ha lasciato senza parole fan e addetti ai lavori. La scomparsa di Catherine O’Hara, volto amatissimo del cinema e della televisione, ha attraversato in poche ore l’oceano, rimbalzando dalle redazioni statunitensi fino all’Europa. Per milioni di spettatori resterà per sempre la “mamma di Kevin”, quella figura affettuosa e un po’ caotica che ha accompagnato intere generazioni davanti allo schermo con “Mamma, ho perso l’aereo”. Un ruolo diventato iconico, ma che rappresenta solo una parte di una carriera lunghissima e costellata di successi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L’attrice Catherine O’Hara è morta ieri nella sua casa di Los Angeles, dopo aver combattuto una malattia.

